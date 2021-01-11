ЦИК Киргизии объявил о победе Жапарова на выборах президента страны

Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Киргизии с 52,11% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные, полученные со 100% участков.

Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Киргизии с 52,11% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные, полученные со 100% участков.

Накануне киргизские СМИ сообщали, что ряд кандидатов в президенты страны не признали результаты выборов. Всего участниками выборов были 17 человек.