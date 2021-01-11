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4:45   11 Января 2021
Политика

ЦИК Киргизии объявил о победе Жапарова на выборах президента страны

ЦИК Киргизии объявил о победе Жапарова на выборах президента страны

Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Киргизии с 52,11% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные, полученные со 100% участков.

Накануне киргизские СМИ сообщали, что ряд кандидатов в президенты страны не признали результаты выборов. Всего участниками выборов были 17 человек.

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#киргизия #выборы президента #жапаров

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