Генсек ООН назвал главные преграды на пути к глобальному прекращению огня

Мир не может избавиться от военных конфликтов из-за двух главных преград, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мир не может избавиться от военных конфликтов из-за двух главных преград, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Первой помехой на пути к глобальному прекращению огня Гутерреш считает дефицит доверия на международном уровне. Второй преградой — деструктивные силы, участвующие в военных конфликтах.

Государствам, по мнению генсека, следует прикладывать больше усилий для преодоления разногласий. Тогда можно добиться установления порядка и мира на планете.

Гутерреш также сравнил 2021 год с 1945 годом. Он напомнил о нынешней борьбе с коронавирусом и давней битве с изменениями климата, в которой человечество, как считает генсек ООН, пока проигрывает.