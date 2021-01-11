Трамп распорядился приспустить флаги в честь погибшего в Капитолии офицера

Президент США Дональд Трамп распорядился почтить память погибшего при беспорядках в Капитолии офицера и приспустить государственный флаг над Белым домом.

Президент США Дональд Трамп распорядился почтить память погибшего при беспорядках в Капитолии офицера и приспустить государственный флаг над Белым домом.

Также американские флаги спустят над другими государственными зданиями страны и за рубежом — в посольствах США, на военных объектах и находящихся в море военных кораблях.

"В знак уважения к службе и самопожертвованию сотрудников полиции Капитолия США Брайана Сикника и Говарда Либенгуда, а также всех сотрудников полиции Капитолия и правоохранительных органов всей этой великой страны", — пояснил республиканец в сообщении пресс-службы Белого дома.

Один из скончавшихся офицеров покончил жизнь самоубийством после прошедших в Капитолии беспорядков на митинге сторонников Трампа, о чем сообщает NBC.