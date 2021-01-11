Товары мировых брендов могут начать маркировать в России

Товары международных брендов в случае отличного от европейского качества необходимо дополнительно маркировать, заявили в Федеральная антимонопольная служба.

Товары международных брендов в случае отличного от европейского качества необходимо дополнительно маркировать, заявили в Федеральная антимонопольная служба.

В ФАС считают, что на упаковку товара должны наноситься более информативные метки, содержание которых могут выбрать компании производителей. Маркировки позволят не вводить в заблуждение покупателей. Об этом пишет газета "Известия".

Продажа товаров в России, качество которых сильно отличается от таких же продуктов под этим же брендом, реализуемых за границей, следует считать недобросовестной конкуренцией, заявили в ФАС. С 2021 года в России введена маркировка алкоголя специальными федеральными марками вместо акцизных.