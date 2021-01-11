Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:42   11 Января 2021
Общество

Товары мировых брендов могут начать маркировать в России

Товары мировых брендов могут начать маркировать в России

Товары международных брендов в случае отличного от европейского качества необходимо дополнительно маркировать, заявили в Федеральная антимонопольная служба.

В ФАС считают, что на упаковку товара должны наноситься более информативные метки, содержание которых могут выбрать компании производителей. Маркировки позволят не вводить в заблуждение покупателей. Об этом пишет газета "Известия".

Продажа товаров в России, качество которых сильно отличается от таких же продуктов под этим же брендом, реализуемых за границей, следует считать недобросовестной конкуренцией, заявили в ФАС. С 2021 года в России введена маркировка алкоголя специальными федеральными марками вместо акцизных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#товары #фас #маркировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров