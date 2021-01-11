3:19 11 Января 2021Общество
Бразилия готова запустить производство российской вакцины от коронавируса
Сроки начала производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии уже известны. К созданию препарата здесь приступят через несколько дней.
Сроки начала производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии уже известны. К созданию препарата здесь приступят через несколько дней.
На официальной странице вакцины в социальной сети Twitter сказано, что производство запустят в пятницу, 15 января. Изготовление российского препарата ранее началось на территории Китая, Южной Кореи и Индии.
"Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции. Ее эффективность была доказана на всех этапах клинических испытаний.
Власти Алжира заявили о регистрации российского препарата. Эта страна первой в Африке одобрила применение "Спутника V".