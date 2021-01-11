Ким Чен Ына избрали генсеком на съезде Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Его выбрали на восьмом съезде партии.

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Его выбрали на восьмом съезде партии.

Такое сообщение передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В тексте говорится, что предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тогда же председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был также избран на пост председателя партии.

ЦТАК заявлял, что участники VIII съезда партии приняли решение внести изменения в ее устав. Делегаты теперь будут созываться раз в пять лет. Анонсировать мероприятие начнут за несколько месяцев.