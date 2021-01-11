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3:01   11 Января 2021
Политика

Ким Чен Ына избрали генсеком на съезде Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ына избрали генсеком на съезде Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Его выбрали на восьмом съезде партии.

Такое сообщение передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В тексте говорится, что предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тогда же председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был также избран на пост председателя партии.

ЦТАК заявлял, что участники VIII съезда партии приняли решение внести изменения в ее устав. Делегаты теперь будут созываться раз в пять лет. Анонсировать мероприятие начнут за несколько месяцев.

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#партия #ким чен ын #корея

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