Мэр Якутска сложила полномочия из-за состояния здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, что досрочно покидает свой пост. Об этом она написала в Instagram.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, что досрочно покидает свой пост. Об этом она написала в Instagram.

Мэр Якутска сообщила, что, пообщавшись с семьей и своей командой, она приняла решение покинуть должность из-за запланированной операции. Градоначальник отметила, что причиной плохого самочувствия стали стрессы и постоянная тревога за город.

Глава региона подчеркнула, что подаст заявление о сложении полномочий 11 января. Сардана Авксентьева заявила, что никогда не держалась за власть. Она просит своих работодателей отпустить ее с легким сердцем.