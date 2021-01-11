Пушков назвал американскую цензуру угрозой суверенитету России

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал действия сетевых корпораций по блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа.

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал действия сетевых корпораций по блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа.

Такая выборочная свобода слова и еще более выборочная цензура дает представление о действиях зарубежных интернет-площадок в условиях политического кризиса, отметил политик в своем Telegram-канале.

"Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его черт знает в чем", — заявил Пушков.

По мнению сенатора, подобная картина действия сетевых гигантов будет наблюдаться и за пределами США в периоды сложной политической обстановки. Власти России сделают выводы из этого события, поскольку зависимость от зарубежных соцсетей ставит под угрозу суверенитет страны, подчеркнул сенатор.