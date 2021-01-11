Пушков назвал американскую цензуру угрозой суверенитету России
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал действия сетевых корпораций по блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа.
Такая выборочная свобода слова и еще более выборочная цензура дает представление о действиях зарубежных интернет-площадок в условиях политического кризиса, отметил политик в своем Telegram-канале.
"Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его черт знает в чем", — заявил Пушков.
По мнению сенатора, подобная картина действия сетевых гигантов будет наблюдаться и за пределами США в периоды сложной политической обстановки. Власти России сделают выводы из этого события, поскольку зависимость от зарубежных соцсетей ставит под угрозу суверенитет страны, подчеркнул сенатор.