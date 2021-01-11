1:27 11 Января 2021Технологии
Дуров раскритиковал продукцию Apple и призвал россиян перейти на Android
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил пользователям отойти от системы iOS в пользу Android.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил пользователям отойти от системы iOS в пользу Android.
Предприниматель аргументировал свою позицию недостатком информационной свободы, которую предоставляет американская корпорация.
"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — заявил Дуров в своем Telegram-канале.
Недавно стало известно о блокировке приложения Parler после того, как им пользовались сторонники президента США Дональда Трампа. По мнению Дурова, это является вопиющим нарушением свободы слова, которое совершила американская компания.