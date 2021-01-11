Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19

Алжир стал первым африканским государством, которое зарегистрировало на своей территории российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Алжир стал первым африканским государством, которое зарегистрировало на своей территории российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Такое сообщение публикует аккаунт препарата в Twitter. В Министерстве фармацевтической промышленности Алжира уточнили, что вакцинация населения предположительно начнется в течение месяца.

Государство договорилось о поставке вакцины в самом конце 2020 года. Власти также отметили, что продолжают переговоры и с иными производителями.

Недавно "Спутник V" по ускоренной процедуре был зарегистрирован в Боливии. Также препарат в конце декабря получил регистрацию в Аргентине.