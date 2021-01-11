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0:55   11 Января 2021
Общество

Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19

Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19

Алжир стал первым африканским государством, которое зарегистрировало на своей территории российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Такое сообщение публикует аккаунт препарата в Twitter. В Министерстве фармацевтической промышленности Алжира уточнили, что вакцинация населения предположительно начнется в течение месяца.

Государство договорилось о поставке вакцины в самом конце 2020 года. Власти также отметили, что продолжают переговоры и с иными производителями.

Недавно "Спутник V" по ускоренной процедуре был зарегистрирован в Боливии. Также препарат в конце декабря получил регистрацию в Аргентине.

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#алжир #вакцина #"Спутник V"

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