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0:37   11 Января 2021
Происшествия

Родная сестра Джорджа Буша умерла от коронавируса

Родная сестра Джорджа Буша умерла от коронавируса

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти родной сестры 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.

Такое сообщение передает газета The New York Times, ссылаясь на слова ее сына. Он рассказал, что Нэнси Эллис Буш умерла в доме престарелых в штате Массачусетс на 95-м году жизни.

Сестра экс-президента Соединенных Штатов была госпитализирована в конце прошлого года. Поводом стала высокая температура. Проведенный тест показал, что женщина заражена коронавирусом. Позже ее состояние здоровья ухудшилось.

Нэнси Эллис Буш родилась в 1926 году. Она стала единственной дочкой среди пяти детей семейства. Джордж Буш — старший умер 30 ноября 2018 года.

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