Генсек ООН сравнил последствия пандемии коронавируса с 1945 годом

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м. Об этом он заявил, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м. Об этом он заявил, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи.

По словам Гутерреша, сегодня война ведется против коронавируса. Из-за пандемии 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды.

"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", — заявил он.

Генсек призвал заключить новую международную сделку. Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо.