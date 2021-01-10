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23:31   10 Января 2021
Политика

Экс-президент Киргизии не поддержал кандидатов на выборах главы государства

Экс-президент Киргизии не поддержал кандидатов на выборах главы государства

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не поддержал кого-либо из кандидатов на выборах главы государства, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Он сообщил, что экс-президент на выборах главы государства воздержался и бросил в урну чистый бюллетень. При этом свой голос он отдал за парламентаризм.

Адвокат отметил, что во время предвыборной кампании бывший президент не агитировал ни за кого. Он не просил никого делать это за него.

Выборы президента и референдум по определению формы правления прошли в Киргизии в воскресенье. По результатам обработки 95% бюллетеней, в первом туре победил и. о. президента Садыр Жапаров. Предварительно, он набирает 70% голосов.

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#выборы #киргизия #атамбаев

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