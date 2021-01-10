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23:14   10 Января 2021
Общество

Школьники Петербурга вернутся к очному обучению после зимних каникул

Школьники Петербурга вернутся к очному обучению после зимних каникул

Петербургские школы после зимних каникул возобновят работу в очном режиме.

С 11 января петербургские школьники продолжат учиться в обычном очном режиме. Однако родители все равно смогут выбрать смешанный формат обучения, передает городской комитет по образованию.

"С понедельника школы возобновляют работу в очном режиме. Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения", — сообщило ведомство "Вконтакте".

Школьники, которые остаются дома, смогут изучать учебные материалы, выполнять задания из электронного дневника или электронной почты и просматривать онлайн-уроки петербургских учителей по основным предметам. Ученик при этом сохранит свое место в школе.

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#петербург #школа #каникулы

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