Школьники Петербурга вернутся к очному обучению после зимних каникул

Петербургские школы после зимних каникул возобновят работу в очном режиме.

Петербургские школы после зимних каникул возобновят работу в очном режиме.

С 11 января петербургские школьники продолжат учиться в обычном очном режиме. Однако родители все равно смогут выбрать смешанный формат обучения, передает городской комитет по образованию.

"С понедельника школы возобновляют работу в очном режиме. Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения", — сообщило ведомство "Вконтакте".

Школьники, которые остаются дома, смогут изучать учебные материалы, выполнять задания из электронного дневника или электронной почты и просматривать онлайн-уроки петербургских учителей по основным предметам. Ученик при этом сохранит свое место в школе.