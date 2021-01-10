Новый штамм коронавируса был выявлен в России в конце 2020 года

"Британский" коронавирус был выявлен в России еще в конце в 2020 года.

"Британский" коронавирус был выявлен в России еще в конце в 2020 года.

Первый заразившийся новым штаммом чувствует себя хорошо. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что мутация была найдена у россиянина, который вернулся из Великобритании.

О появлении нового варианта коронавируса стало известно в середине декабря 2020 года. Он был впервые выявлен в Соединенном Королевстве. Местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что новый штамм распространяется быстрее, поэтому население должно быть предельно осторожным.

Согласно исследованиям ученых, новая мутация заразнее своих предшественников на 70%. Однако специалисты не указывают на более высокую смертность или тяжелую форму протекания болезни.