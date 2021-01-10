Роспотребнадзор оценил влияние вакцин на новый штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины успешно противостоят новому штамму коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины успешно противостоят новому штамму коронавируса.

Несмотря на более высокую заразность, "британская" мутация не влечет за собой более тяжелого течения COVID-19, отметила Попова в интервью на канале "Россия-1".

"Тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса", — рассказала глава ведомства.

Первый случай заражения муровавшим вирусом был обнаружен в России еще в конце 2020 года у россиянина, который вернулся из поездки в Великобританию. Пациент находится в добром здравии и уже не заразен для окружающих, отметила Попова.