Стала известна дата консультации ВОЗ по экстренному применению "Спутника V"

Первые консультации экспертов ВОЗ по разрешению применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в двадцатых числах января.

Первые консультации экспертов ВОЗ по разрешению применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в двадцатых числах января.

Эксперты ВОЗ рассмотрят разрешение для российской вакцины в режиме онлайн. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала "Россия-1".

Включение в список ВОЗ вакцин для применения в ЧС упростит регистрацию препарата в других странах и позволит начать поставки в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе по линии ВОЗ и ЮНЕСКО, пишет РИА Новости.