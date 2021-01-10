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22:08   10 Января 2021
Общество

Стала известна дата консультации ВОЗ по экстренному применению "Спутника V"

Стала известна дата консультации ВОЗ по экстренному применению "Спутника V"

Первые консультации экспертов ВОЗ по разрешению применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в двадцатых числах января.

Эксперты ВОЗ рассмотрят разрешение для российской вакцины в режиме онлайн. Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала "Россия-1".

Включение в список ВОЗ вакцин для применения в ЧС упростит регистрацию препарата в других странах и позволит начать поставки в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе по линии ВОЗ и ЮНЕСКО, пишет РИА Новости.

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#вакцина #пандемия #коронавирус

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