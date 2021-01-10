Боррель заявил об угрозе мировой демократии после беспорядков в США

Беспорядки в Капитолии США говорят о рисках для демократий во всем мире, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Беспорядки в Капитолии США говорят о рисках для демократий во всем мире, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Произошедшие 6 января события стали кульминацией опасности в мире за последнее время, что должно стать сигналом для защитников демократии. Нужно сохранять демократические ценности во всех обществах, не только в США. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

События в США подтвердили реальную угрозу дезинформации. По его мнению, дезинформация ставит целью исказить факты и создать параллельную реальность. Беспорядки в Соединенных Штатах сделают американскую демократию сильнее, отметил Боррель.