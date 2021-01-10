Участники президентской гонки в Киргизии недовольны итогами голосования

Ряд кандидатов в президенты Киргизии заявили, что не признают итоги выборов, а также сообщили о нарушениях, связанных с электронными урнами для голосования.

Ряд кандидатов в президенты Киргизии заявили, что не признают итоги выборов, а также сообщили о нарушениях, связанных с электронными урнами для голосования.

Кандидат в президенты Киргизии Адахан Мадумаров, занявший, по предварительным подсчетам, второе место, заявил, что не признает итогов голосования. По его данным, с электронными урнами для голосования были какие-то неполадки, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".

Также не признал итогов голосования и другой кандидат, оказавшийся на пятом месте, — экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его мнению, которое приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента республики и референдум по определению формы правления​​​. Согласно предварительным данным, победу в первом туре одерживает и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% избирателей также избрали президентскую форму правления.

ЦИК Киргизии сообщил о 40 жалобах на возможные нарушения.