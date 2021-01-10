Трамп призвал конгрессменов препятствовать его импичменту

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обратился к конгрессменам США, чтобы они препятствовали процедуре его импичмента, передает издание The Washington Post.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обратился к конгрессменам США, чтобы они препятствовали процедуре его импичмента, передает издание The Washington Post.

Как сообщают источники газеты, вместе с Трампом аналогичную работу с конгрессменами ведет его старший советник и зять Джаред Кушнер. Политик и его помощник призывают критиковать предложения об импичменте Трампу в соцсетях. Пока неизвестно, имели ли усилия Трампа успех. Сейчас конгрессмены-демократы лишь просят отстранить республиканца от власти, передает издание.

Небольшая группа республиканцев все же опубликовала письмо, где призывает избранного президента Джо Байдена попытаться предотвратить импичмент Трампу. Пресс-служба Байдена ответила на это, что решение об импичменте принимает американский конгресс, а не избранный глава страны.