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20:49   10 Января 2021
Политика

Трамп призвал конгрессменов препятствовать его импичменту

Трамп призвал конгрессменов препятствовать его импичменту

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обратился к конгрессменам США, чтобы они препятствовали процедуре его импичмента, передает издание The Washington Post.

Как сообщают источники газеты, вместе с Трампом аналогичную работу с конгрессменами ведет его старший советник и зять Джаред Кушнер. Политик и его помощник призывают критиковать предложения об импичменте Трампу в соцсетях. Пока неизвестно, имели ли усилия Трампа успех. Сейчас конгрессмены-демократы лишь просят отстранить республиканца от власти, передает издание.

Небольшая группа республиканцев все же опубликовала письмо, где призывает избранного президента Джо Байдена попытаться предотвратить импичмент Трампу. Пресс-служба Байдена ответила на это, что решение об импичменте принимает американский конгресс, а не избранный глава страны.

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