20:29 10 Января 2021Политика
Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за два-три года
Одерживающий победу на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал гражданам вывести республику из кризиса "в течение двух-трех лет".
Одерживающий победу на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал гражданам вывести республику из кризиса "в течение двух-трех лет".
Более того, он заявил, что не допустит политических гонений в стране, однако при этом не собирается укрывать нарушителей закона от заслуженного наказания. Также бывший исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назвал Россию "главным союзником" республики.