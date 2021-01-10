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20:29   10 Января 2021
Политика

Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за два-три года

Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за два-три года

Одерживающий победу на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал гражданам вывести республику из кризиса "в течение двух-трех лет".

Более того, он заявил, что не допустит политических гонений в стране, однако при этом не собирается укрывать нарушителей закона от заслуженного наказания. Также бывший исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назвал Россию "главным союзником" республики.

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#киргизия #выборы президента #жапаров

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