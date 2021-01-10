Политолог рассказал, когда можно будет оценивать политическую обстановку в Киргизии

Политолог-международник Федор Лукьянов считает, что даже после признания выборов президента республики состоявшимися, говорить о стабилизации в стране преждевременно.

Политолог-международник Федор Лукьянов считает, что даже после признания выборов президента республики состоявшимися, говорить о стабилизации в стране преждевременно.

Киргизия возвращается к центральноазиатской норме, когда решения властей зависят от одобрения подавляющего большинства голосов. Однако перестанут ли революции сотрясать страну и ломать политическую систему — говорить пока рано, считает политолог, по совместительству главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Жапаров избран подавляющим большинством голосов, а на референдуме еще более дружно проголосовали за президентскую форму правления. Спасет ли это от регулярных революций, узнаем в ближайшие год-два", — сказал Лукьянов.

По данным ЦИК Киргизии, в президентской гонке лидирует Садыр Жапаров с 79% голосов после обработки 81% бюллетеней. Также киргизстанцы предпочли парламентской президентскую форму правления, о чем свидетельствуют предварительные итоги референдума.

В октябре 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. После этого начался протест, который перерос в беспорядки. Митингующие штурмом взяли здание парламента республики. Протест продолжался до 15 октября, пока президент республики не ушел в отставку.