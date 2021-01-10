Щербаков тепло отозвался о таланте умершего Державина

Актер театра и кино Михаил Державин ушел из жизни два года назад. Однако многие знаменитости до сих пор с любовью вспоминают легенду "Ревизора".

Актер театра и кино Михаил Державин ушел из жизни два года назад. Однако многие знаменитости до сих пор с любовью вспоминают легенду "Ревизора".

Актер Борис Щербаков, известный по таким популярным кинокартинам, как "Криминальный квартет" и "Воскресный папа", тепло высказался о таланте Державина. Артисты были довольно близко знакомы в жизни: им довелось вместе поработать на съемках комедии "Жених из Майами" режиссера Анатолия Эйрамджана. Щербаков признался, что ему было очень приятно сниматься вместе с Державиным.

"Я получал огромное удовольствие от работы с ним. Это просто прелесть", — заявил он в интервью изданию Nation News.

Актер также заметил, что успех фильма напрямую был обусловлен великим актерским талантом Державина. По словам Щербакова, артист был потрясающим профи и удивительной личностью.