Сатановский призвал россиян готовиться к приему родственников из США

Политолог сравнил происходящие в США события с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984».

Политолог Евгений Сатановский не удивлен попыткой сторонников действующего президента США Дональда Трампа штурмовать здание Конгресса, в результате которой погибли пять человек. В эфире «Соловьев LIVE» он заявил о готовности приютить в России своих американских родственников.

«В чем неожиданность? Пусть хоть перестреляют друг друга. Если надо будет из Америки забирать остатки родственников, я буду знать, где их селить. Они старенькие, куда деватся. То они с Украины сбежали на божью территорию США, теперь придется их оттуда вынимать. Жизнь такая», — сказал Сатановский.

Администрация Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Поводом стали его обращения к протестующим, которые 6 января захватили здание Конгресса США во время утверждения результатов выборов. Комментария произошедшее, Сатановский сравнил США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

«Нормальный такой Оруэлл, только в 2021 году. Большой Брат посмотрел на них на всех и сказал: "ты кто? ты президент? а не будет у тебя, президент, ни твиттера, ничего другого», — продолжил эксперт.

Политолог считает, что у демократов не будет другого выхода, кроме как посадить главу Белого дома в тюрьму или даже ликвидировать его. Он объяснил свою точку зрения тем, что Трампа в США поддерживает почти половина всех избирателей, которые сейчас возмущены происходящим.

«У Трампа бойцовский характер. Мужик явно завелся, а вместе с ним и десятки миллионов человек одурели, оттого, что происходит. Был у Трампа твиттер, они его читали. А теперь не будут, никогда», — продолжил эксперт.

В результате у сторонников избранного президента Джо Байдена иного выбора просто не будет.

«Ежели этого не сделать - как они отбиваться-то будут? Да это диктатура, тирания, они думают, что у них есть инструмент», — добавил он.

Сатановский напомнил, что в истории США уже происходили государственные перевороты, например президентские выборы 1876 года. Тогда демократ, активный борец с коррупцией Сэмюэл Тилден из выиграл выборы республиканца Ратерфорда Хейса из Огайо и по числу голосов, и по числу выборщиков. Но стать президентом ему так и не удалось.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения. Арестованы были более 60 человек. ФБР призвала американцев помочь с определением личностей протестующих.