Эстонский депутат приравнял к госизмене желание присоединиться к РФ

Спикер парламента Эстонии раскритиковал предложение включить вопрос о присоединении республики к России в качестве поправки к референдуму о браке.

Спикер парламента Эстонии раскритиковал предложение включить вопрос о присоединении республики к России в качестве поправки к референдуму о браке.

Ранее с таким предложением выступили депутаты от "Партии реформ". Они предложили внести поправку к законопроекту с вопросом, было бы лучше, если бы Эстония была в составе РФ. Позднее инициативу отозвали и сообщили, что пытались таким образом обратить внимание на абсурдность референдума.

Как заявил спикер эстонского парламента, такое предложение можно приравнять к государственной измене.

"Это не шутка. Небывалые и беспрецедентные предложения оппозиции дошли даже до российских СМИ", — возмутился представитель парламента.

Депутаты должны занять четкую позицию по этому вопросу и осудить призывы подорвать национальную независимость и территориальную целостность Эстонии, заявил политик. Также он потребовал извиниться перед народом страны.