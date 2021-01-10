"Насилие всегда несет разрушения": папа римский обратился к гражданам США

Американцы должны проявить ответственность и придерживаться демократических ценностей после выступлений республиканцев в Капитолии, считает папа римский Франциск.

Американцы должны проявить ответственность и придерживаться демократических ценностей после выступлений республиканцев в Капитолии, считает папа римский Франциск.

Он обратился к властям Соединенных Штатов и простым гражданам. Необходимо способствовать смягчению страстей и содействовать национальному примирению, заявил священнослужитель.

"Я повторяю, что насилие всегда несет разрушения. Насилием ничего не достичь, и столько уже потеряно", — подчеркнул папа римский.

Он рассказал, что молится за погибших в ходе штурма Капитолия. Папа римский Франциск подразумевал трагические события, произошедшие 6 января. Тогда при попытке захвата Капитолия республиканцами погибли пять человек.