Чешский лидер Милош Земан высказал свое мнение касательно революций, таких как Майдан в Киеве.

Чешский лидер Милош Земан высказал свое мнение касательно революций, таких как Майдан в Киеве.

Американцы получили киевский Майдан у себя дома, заявил Земан и добавил, что негативно относится к подобным насильственным революциям.

Сторонники главы Белого дома 7 января проникли в здание Капитолия в Вашингтоне и сорвали заседание по утверждению итогов выборов. В свою очередь, Трамп призывал демонстрантов к мирным действиям. Однако у Капитолия произошли столкновения сторонников действующего лидера США и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.