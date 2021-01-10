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19:17   10 Января 2021
Политика

Президент Чехии заявил, что американцы получили киевский Майдан у себя дома

Президент Чехии заявил, что американцы получили киевский Майдан у себя дома

Чешский лидер Милош Земан высказал свое мнение касательно революций, таких как Майдан в Киеве.

Американцы получили киевский Майдан у себя дома, заявил Земан и добавил, что негативно относится к подобным насильственным революциям.

Сторонники главы Белого дома 7 января проникли в здание Капитолия в Вашингтоне и сорвали заседание по утверждению итогов выборов. В свою очередь, Трамп призывал демонстрантов к мирным действиям. Однако у Капитолия произошли столкновения сторонников действующего лидера США и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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#сша #трамп #чехия #земан

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