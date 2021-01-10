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19:06   10 Января 2021
Политика

Украинские "эксперты" предсказали распад России к 2024 году

Украинские "эксперты" предсказали распад России к 2024 году

Украинцы ждут "неминуемого краха" России после заявлений главы американского фонда Stop Inform Terror Германа Обухова.

Многие СМИ в Незалежной распространили информацию о распаде РФ. Украинские "эксперты" предрекли развал страны к 2024 году. Россия якобы прекратит свое существование до очередных выборов главы государства. Герман Обухов ранее выступил на украинском телевидении с речью о бывших президентах СССР и РФ — Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине. Первый не имел преемника, но последний занял президентское кресло, напомнил глава фонда.

Китайские аналитики прогнозируют распад не России, а Украины, несмотря на предсказания Обухова. Незалежная уже лишилась части территорий и может потерять другие, пишет "ПолитРоссия".

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#россия #украина #распад

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