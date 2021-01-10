Украинцы ждут "неминуемого краха" России после заявлений главы американского фонда Stop Inform Terror Германа Обухова.

Украинцы ждут "неминуемого краха" России после заявлений главы американского фонда Stop Inform Terror Германа Обухова.

Многие СМИ в Незалежной распространили информацию о распаде РФ. Украинские "эксперты" предрекли развал страны к 2024 году. Россия якобы прекратит свое существование до очередных выборов главы государства. Герман Обухов ранее выступил на украинском телевидении с речью о бывших президентах СССР и РФ — Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине. Первый не имел преемника, но последний занял президентское кресло, напомнил глава фонда.

Китайские аналитики прогнозируют распад не России, а Украины, несмотря на предсказания Обухова. Незалежная уже лишилась части территорий и может потерять другие, пишет "ПолитРоссия".