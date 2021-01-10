Поиски упавшего в Индонезии Boeing могут осложниться из-за морских глубин

Сроки расследования крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air будут зависеть от глубины моря, заявил Альфред Малиновский в беседе с Nation News.

Сроки расследования крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air будут зависеть от глубины моря, заявил Альфред Малиновский в беседе с Nation News.

Специалистам удалось обнаружить черные ящики пропавшего Boeing 737-500. Руководитель поисковой операции выразил надежду, что получить и расшифровать их получится в ближайшее время. Вице-президент Межгосударственной федерации профсоюзов летного состава гражданской авиации России Альфред Малиновский считает, что морские глубины могут создать некоторые препятствия.

Эксперт отметил, что скорость падения лайнера была не очень большой — 12,5 м/с. По словам Малиновского, это довольно плавное снижение, и причину крушения предстоит выяснить специалистам. Нельзя исключать, что пилот мог допустить ошибку.