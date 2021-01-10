Экс-заместитель СНБО Украины рассказал о плане "освобождения" Крыма

Возвращение Крыма в состав России могло быть не таким легким и бескровным, если бы не бездействие военного и политического руководства Украины.

Возвращение Крыма в состав России могло быть не таким легким и бескровным, если бы не бездействие военного и политического руководства Украины.

Государственный переворот в Киеве зимой 2014 года вызвал резкий протест в Крыму, а на Украине поняли, что крымчане не остановятся на акциях протеста. Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в то время возглавлял штаб ВДВ ВСУ и участвовал в разработке плана по "освобождению" Крыма, о чем рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Кривонос сообщил, что в феврале 2014 года на полуострове занималась учениями разведрота из состава 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ. К ней планировалось перебросить в случае обострения обстановки еще несколько подразделений этой бригады, разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-ю аэромобильную бригаду из Николаева.

Все они были готовы выполнить свои боевые задачи, но приказа сверху так и не последовало, посетовал Кривонос. Он отметил, что многие украинские военные, дислоцированные в Крыму, просто перешли на сторону России, а часть сдались без боя и позже мирно уехала на Украину.