Домашний питомец Лукашенко удивил российскую журналистку

Белый шпиц, живущий в семье президента Белоруссии Александра Лукашенко, удивил российскую журналистку Наилю Аскер-заде.

Белый шпиц, живущий в семье президента Белоруссии Александра Лукашенко, удивил российскую журналистку Наилю Аскер-заде.

Снимок с собакой, свободно разгуливающей по обеденному столу, сотрудница российского информационного агентства опубликовала в своем Instagram.

На снимке видно, как журналистка сидит за одним столом с главой республики и его сыном Николаем. Кроме того, в кадр попала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Стоит отметить, что она угостила российскую гостью блинами, приготовленными в печи.

Президент Белоруссии далеко не в первый раз появляется на публике со своим шпицем. В последний раз журналистам удалось его запечатлеть во время того, как Лукашенко занимался высадкой деревьев недалеко от своей резиденции в Лясковичах Петриковского района.