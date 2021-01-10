МИД Казахстана назвал число граждан, проголосовавших за рубежом

Граждане Казахстана воспользовались правом отдать свой голос на выборах в мажилис парламента республики и маслихаты за рубежом.

Граждане Казахстана воспользовались правом отдать свой голос на выборах в мажилис парламента республики и маслихаты за рубежом.

Эта возможность помогла более 4,5 тысячи человек за границей участвовать в определении состава нижней палаты и местных представительных органов страны. Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Казахстана Шахрат Нурышев. Он выступил с соответствующим обращением для прессы.

"По состоянию на 19:00 (16:00 по Москве) за рубежом проголосовали 4532 гражданина Казахстана", — сообщил Нурышев.

Голосование окончилось на 10 избирательных участках. Еще 56 продолжают свою работу. Мажилис включает в свой состав 107 депутатов. Из них 98 парламентариев избирают по партийным спискам на основе тайного голосования.