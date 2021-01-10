Сатановский дал достойный ответ насмешкам американцев над аппетитом русских

Политолог Евгений Сатановский рассказал о пораженных аппетитом русского человека американцах.

Политолог Евгений Сатановский рассказал о пораженных аппетитом русского человека американцах.

Он вспомнил о своем путешествии по Соединенным Штатам. Политолог решил вместе с компанией утолить голод в ресторане. Вместе с другом Сатановский для начала заказал 48 устриц. Официант был крайне удивлен заказом, отметил он.

"Вот это "для начала" и решило дело. Он тихо дописал заказ и ушел, нервно оглядываясь", — заявил политолог.

Вместе с заказанными блюдами рядом с политологом появилась толпа зевак. Американцы рассчитывали "поугорать" над русскими туристами. Однако темп поедания устриц снизился только к середине трапезы. Пораженным аппетитом русских местным жителям было уже не до смеха. Они разошлись, оглядываясь на политолога и его приятеля с уважением, добавил Сатановский.