51-летняя Варум вышла на каток и вспомнила молодость

Известная российская певица Анжелика Варум решила опробовать каток в парке ВДНХ. Артистка рассказала о своих эмоциях на странице в социальной сети Instagram.

Известная российская певица Анжелика Варум решила опробовать каток в парке ВДНХ. Артистка рассказала о своих эмоциях на странице в социальной сети Instagram.

Больше 40 лет прошло с того момента, как российская певица в последний раз стояла на коньках. Теперь она решила попробовать себя в этом виде спорта вновь. Видео с попытками покататься артистка выложила в соцсети. На записи исполнительница довольно ловко маневрирует среди посетителей открытого катка.

"Не судите строго, последний раз я стояла на коньках лет 40 назад. Спасли роликовые навыки. Восторг, как говорит наш танцевальный лидер, щенячий! Вспомнили молодость", — написала артистка под записью.

После прогулки Варум вместе со своей компанией отправилась есть бургеры, которые "поглощались" за обе щеки после физической нагрузки на морозе. Звезда рассказала, что дала себе слово больше не повторять подобных экспериментов, но не уверена в исполнении этого обещания.