Метеоролог назвал еще одну причину крушения индонезийского Boeing

Разбившийся в Индонезии пассажирский лайнер Boeing 737-500 при взлете из Джакарты проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

Разбившийся в Индонезии пассажирский лайнер Boeing 737-500 при взлете из Джакарты проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

Именно это могло стать причиной крушения воздушного судна, заявил специалист Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. В момент взлета лайнера в радиусе 15 километров наблюдалась сильная облачность, осадки и гроза. Видимость в тот момент составляла около двух километров, отметил метеоролог.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился на небольшие фрагменты, сообщал телеканал "360" со ссылкой на представителя ВМС страны Эди Тартаясь. При этом он не уточнил, в какой именно момент борт разлетелся на части.