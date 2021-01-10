Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:40   10 Января 2021
Политика

Демократы могут представить статьи об импичменте Трампа уже 12 января

Демократы могут представить статьи об импичменте Трампа уже 12 января

Статьи об импичменте действующего президента США Дональда Трампа могут быть представлены в ближайшие дни. Об этом заявили в Демократической партии.

Демократы могут представить статьи об импичменте американского лидера в Палате представителей. Помощник лидера Демократической партии Джим Клайберн подтвердил, что это может произойти 12 или 13 января, передает Reuters. Сторонники Трампа ранее устроили акции протеста в Вашингтоне и попытались захватить Капитолий. Однако президент призвал их к соблюдению порядка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трамп #демократы #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров