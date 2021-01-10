Демократы могут представить статьи об импичменте Трампа уже 12 января

Статьи об импичменте действующего президента США Дональда Трампа могут быть представлены в ближайшие дни. Об этом заявили в Демократической партии.

Статьи об импичменте действующего президента США Дональда Трампа могут быть представлены в ближайшие дни. Об этом заявили в Демократической партии.

Демократы могут представить статьи об импичменте американского лидера в Палате представителей. Помощник лидера Демократической партии Джим Клайберн подтвердил, что это может произойти 12 или 13 января, передает Reuters. Сторонники Трампа ранее устроили акции протеста в Вашингтоне и попытались захватить Капитолий. Однако президент призвал их к соблюдению порядка.