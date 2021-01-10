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17:35   10 Января 2021
Политика

Назван лидер президентской гонки в Киргизии по промежуточным результатам

Назван лидер президентской гонки в Киргизии по промежуточным результатам

Лидером в первом туре выборов президента Киргизии стал Садыр Жапаров. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки результатов с 51,01% участков.

Жапаров вырывается вперед с результатом 76,87%. Его ближайший соперник Адахан Мадумаров набирает чуть больше 6%. В Киргизии проходят досрочные выборы президента. Последний глава республики Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку после массовых протестов в прошлом году. На пост лидера Киргизии претендуют 17 человек.

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#выборы #киргизия #жапаров

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