Покидающий Россию Алексей Ягудин станцевал в аэропорту

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смог сдержать радости от предстоящего отпуска за границей и станцевал прямо у стойки регистрации в аэропорту.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смог сдержать радости от предстоящего отпуска за границей и станцевал прямо у стойки регистрации в аэропорту.

Алексей Ягудин выставил в своем официальном микроблоге в Instagram фотографию с семьей, признавшись, что в воскресенье для них наступило самое доброе утро.

В разделе stories спортсмен решил подробнее рассказать о своем путешествии и поделился с поклонниками своими эмоциями, станцевав народный танец на камеру.

Ягудин не стал раскрывать страну, куда он с семьей направился на отдых. Однако догадливые фанаты предположили, что это будут Мальдивы или ОАЭ, так как рейсы во многие страны сейчас отменены из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что звезда долгое время является ведущим шоу "Ледниковый период". В прошлом году программа вновь завладела сердцами телезрителей благодаря фееричному возвращению на экраны.