Павлик Морозов по-американски, или Как «либеральная лесбиянка» прославила свою мать

18-летняя Хелена Дюк раскрыла имена родственников, участвовавших в штурме Капитолия. Она отомстила за то, что мать запрещала ей участвовать в акциях BLM.

18-летняя американка Хелена Дьюк разоблачила родственников, участвовавших в беспорядках во время штурма здания Конгресса США 6 января. Девушка написала в Twitter, что увидела ролик, на котором ее мать дралась с темнокожей женщиной-полицейским.

Хелена заподозрила неладное еще накануне. Внезапно ее мать стала собирать вещи, заявив, что ей нужно отвезти сестру на медицинское обследование в другой город. При этом Тереза Дюк отключила мобильное приложение, которые позволяет отслеживать ее местоположение.

Утром в четверг 7 января двоюродная сестра Хелены прислала вирусное видео массовых беспорядков на улицах Вашингтона с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. На ролике девушка опознала окровавленную мать. Ее ударила по лицу темнокожая женщина. Рядом с Терезой также были тетя Хелены Энни Лоренц и ее муж Ричард Лоренц.

Does the @FBI and @DCPoliceDept have your mom’s info, @duke_helena? At the very least, she should be brought in for assaulting a cop. pic.twitter.com/JWKQxw51v5 — Jay #WeAreGroot Abbit????☃️ (@AbbitJay) January 8, 2021

Позже женщина из видео рассказала, что группа из пяти человек, включая Терезу, долгое время домогалась ее и пытались вырвать у нее из рук мобильный телефон.

«Моя первоначальная реакция была "О боже мой, я была права!"Они правда были там! Это было очень сюрреалистично», — поделилась эмоциями девушка в комментарии Buzzfeed.

Ошеломленная увиденным, Хелена выложила ролик у себя в аккаунте, раскрыв имена всех родственников. Хелена отметила, что таким образом мстит родным за то, что они выгоняли ее из дома за поддержку Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) . Кроме того, она призналась, что поддерживает избранного президента США Джо Байдена.

«Привет, мам, помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими… Это ты?», — написала девушка.

В следующем твите она сравнивала фотографию окровавленной женщины на видео с фотографией своей мамы, написав, «для тех, кто не верит, что это моя мать»

«Привет, это либеральная лесбиянка семьи, которую несколько раз выгоняли за ее взгляды и за то, что она пошла на акции протеста BLM. Мама: Тереза Дюк, дядя: Ричарда Лоренц, тетя: Энни Лоренц», — написала она.

Хелен призналась, что ее мать до избрания Трампа президентом была приверженцем демократического лагеря, но потом «что-то поменялось в ее мозгу». По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позднее Хелена сделала приватной страницу в Twitter.

Теперь ее ближайшим родственникам грозит тюрьма, поскольку Байден назвал сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий, «внутренними террористами».

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения. Арестованы были более 60 человек. ФБР призвала американцев помочь с определением личностей протестующих.

Теперь пока еще действующему президенту грозит импичмент, поскольку демократы считают, что именно он спровоцировал беспорядки. Его аккаунты в соцсетях заблокированы.