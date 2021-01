Павлик Морозов по-американски, или Как «либеральная лесбиянка» прославила свою мать

18-летняя Хелена Дюк раскрыла имена родственников, участвовавших в штурме Капитолия. Она отомстила за то, что мать запрещала ей участвовать в акциях BLM.

18-летняя американка Хелена Дьюк разоблачила родственников, участвовавших в беспорядках во время штурма здания Конгресса США 6 января. Девушка написала в Twitter, что увидела ролик, на котором ее мать дралась с темнокожей женщиной-полицейским.

Хелена заподозрила неладное еще накануне. Внезапно ее мать стала собирать вещи, заявив, что ей нужно отвезти сестру на медицинское обследование в другой город. При этом Тереза Дюк отключила мобильное приложение, которые позволяет отслеживать ее местоположение.

Утром в четверг 7 января двоюродная сестра Хелены прислала вирусное видео массовых беспорядков на улицах Вашингтона с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. На ролике девушка опознала окровавленную мать. Ее ударила по лицу темнокожая женщина. Рядом с Терезой также были тетя Хелены Энни Лоренц и ее муж Ричард Лоренц.

Does the @FBI and @DCPoliceDept have your mom’s info, @duke_helena? At the very least, she should be brought in for assaulting a cop. pic.twitter.com/JWKQxw51v5