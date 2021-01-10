Жители Харьковской области перекрыли трассу из-за роста цен на газ

Украинцы вышли на автомобильную дорогу Харьков — Симферополь и в знак протеста перекрыли движение по магистрали, требуя снижения цен на голубое топливо.

Украинцы вышли на автомобильную дорогу Харьков — Симферополь и в знак протеста перекрыли движение по магистрали, требуя снижения цен на голубое топливо.

Всего протестующих набралось около 50 человек. Спонтанная акция организовалась в районе поселка Высокий, сообщают местные СМИ.

Несмотря на активное выражение несогласия с газовой политикой украинских властей, митингующие пропускали спецтранспорт, а также машины с маленькими детьми. Стало известно, что участники забастовки собирали подписи под обращением к депутатам Рады с целью пересмотра цен на газ.

К полудню жители Харьковской области закончили забастовку и освободили трассу для беспрепятственного проезда автотранспорта. В январе 2021 года "Нафтогаз" поднял стоимость газа для населения на 14%, то есть до 7,22 гривны за кубометр топлива без учета цены распределения.