Российские биатлонисты впервые за 43 гонки завоевали награды

Российские биатлонисты прервали антирекордную серию без медалей и завоевали золото на смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира. Первенство проходит в немецком городе Оберхоф.

Российские биатлонисты прервали антирекордную серию без медалей и завоевали золото на смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира. Первенство проходит в немецком городе Оберхоф.

Среди победителей в составе российской сборной были Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Команда показала результат в 1 час 8 минут и 21,7 секунды, использовав при это семь дополнительных патронов. Серебро гонки заняла сборная Норвегии, они отстали от лидеров на 0,7 секунды. Бронзу получили французские спортсмены с отставанием в 12,1 секунду.

Последний раз российская сборная завоевывала медали на соревнованиях в 2017 году. А золото страна не видела с 2012 года. Последняя победа была одержана в миксте 25 ноября 2012 года на этапе Кубка мира в шведском городе Эстерсунде.