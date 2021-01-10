Лукашенко назвал единую валюту "венцом" союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал валютный союз с Россией, назвав его венцом Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал валютный союз с Россией, назвав его венцом Союзного государства.

Валютный союз двух стран должен явить собой завершение интеграционных процессов между ними, заявил белорусский лидер в интервью каналу "Россия 1". При этом он отметил, что стороны пока не обсуждают этот вопрос. Тем не менее, продолжил глава республики, Россия и Белоруссия в будущем должны прийти к этому единению.

"Мы изначально с президентом России определились, что валютный союз, единая валюта и так далее — это венец. Мы к этому должны прийти", — сообщил Лукашенко.

По мнению президента Республики Беларусь, страны не должны останавливаться в вопросах интеграции, чтобы дать гражданам равные условия в рамках Союзного государства.