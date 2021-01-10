Николай Лукашенко рассказал о равнодушном отношении отца к советам врачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "был очень плохим пациентом". Об этом заявил его сын Николай в интервью российскому телеканалу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "был очень плохим пациентом". Об этом заявил его сын Николай в интервью российскому телеканалу.

Сын главы государства прокомментировал поведение лидера Белоруссии во время лечения от коронавируса. По его словам, политик отказывался от методов лечения, которые ему предлагали медики. Президента пытались убедить следовать советам врачей. Николай Лукашенко также добавил, что заболевание коронавирусом "сильно ударило" по здоровью президента.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко выразил готовность оказать помощь государству после ухода с поста главы государства.