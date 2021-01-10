Российский наблюдатель подтвердил организованный процесс выборов в Казахстане

Выборы в нижнюю палату Парламента Казахстана проходят спокойно и организованно. Об этом рассказал член Центризбиркома РФ Антон Лопатин.

Выборы в нижнюю палату Парламента Казахстана проходят спокойно и организованно. Об этом рассказал член Центризбиркома РФ Антон Лопатин.

Избирательные участки в Казахстане начали работу вовремя. По словам российского наблюдателя, выборы проходят с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Лопатин оценил проделанную работу по подготовке как членов комиссий, так и наблюдателей. Жители республики выбирают депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти). Члены ЦИК РФ Евгений Шевченко и Сергей Сироткин вместе с Лопатиным являются наблюдателями.

Каждый избирательный пункт оборудован специальным устройством для измерения температуры избирателей. Все граждане республики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Лопатин уточнил, что имеет в виду антисептики, маски и перчатки.