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16:20   10 Января 2021
Политика

Китай призвал Индию вернуть задержанного на границе солдата НОАК

Китай призвал Индию вернуть задержанного на границе солдата НОАК

Китайские власти призвали Индию вернуть домой задержанного на границе военнослужащего Народно-освободительной армии.

Заявление китайской стороны было опубликовано порталом China Military Online. В обращении сказано, что Индия должна "незамедлительно вернуть" китайского военнослужащего, который сбился с пути "из-за темноты и сложной географии".

Стоит отметить, что еще до появления информации о задержании военнослужащего Китай уведомил Индию об исчезновении своего бойца и попросил помощи в его поисках.

Напомним, что солдат НОАК был задержан индийскими пограничниками 8 января. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства пересечения им госграницы.

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#китай #индия #военнослужащий

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