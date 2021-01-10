Китай призвал Индию вернуть задержанного на границе солдата НОАК

Китайские власти призвали Индию вернуть домой задержанного на границе военнослужащего Народно-освободительной армии.

Китайские власти призвали Индию вернуть домой задержанного на границе военнослужащего Народно-освободительной армии.

Заявление китайской стороны было опубликовано порталом China Military Online. В обращении сказано, что Индия должна "незамедлительно вернуть" китайского военнослужащего, который сбился с пути "из-за темноты и сложной географии".

Стоит отметить, что еще до появления информации о задержании военнослужащего Китай уведомил Индию об исчезновении своего бойца и попросил помощи в его поисках.

Напомним, что солдат НОАК был задержан индийскими пограничниками 8 января. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства пересечения им госграницы.