Путин обсудил на совещании вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.

Среди присутствовавших на совещании были главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Также в пресс-службе Кремля отметили, что совещание прошло в преддверии встречи Путина с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.