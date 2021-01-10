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16:19   10 Января 2021
Политика

Путин обсудил на совещании вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе

Путин обсудил на совещании вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.

Среди присутствовавших на совещании были главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Также в пресс-службе Кремля отметили, что совещание прошло в преддверии встречи Путина с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

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