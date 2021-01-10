Стали известны возможные причины крушения лайнера над Яванским морем

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко поделился версией крушения Boeing 737-500.

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко поделился версией крушения Boeing 737-500.

Эксперт рассказал, что в момент катастрофы в регионе были непростые погодные условия, а именно проливной дождь и грозы. По словам Мельниченко, портал Flightradar зафиксировал резкое снижение самолета авиакомпании Sriwijaya Air сразу после набора высоты 3230 метров. Консультант отметил, что вертикальная скорость падающего борта составила 133 метра в секунду.

При этом точно установить, что происходило на борту лайнера, в настоящий момент сложно, уточнил директор "Безопасности полетов". Эксперт выразил уверенность, что черные ящики помогут определить точную причину крушения самолета.