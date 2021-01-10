Большинство ПЦР-тестов на Украине оказались российского производства

Около 90 процентов ПЦР-тестов, использующихся на Украине для выявления COVID-19, были сделаны на территории РФ, заявил директор Украинского научного центра Сергей Кравченко.

Около 90 процентов ПЦР-тестов, использующихся на Украине для выявления COVID-19, были сделаны на территории РФ, заявил директор Украинского научного центра Сергей Кравченко.

Специалист раскритиковал украинские власти за пропаганду против российских иммунобиологических препаратов.

"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V"", — написал он на личной странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, специалист отметил, что российские системы определения коронавирусной инфекции используются не только в частных лабораториях, но и в бюджетном секторе. А тесты харьковского производства создаются из российских компонентов.

Стоит отметить, что ранее харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Но руководство страны категорически отказывается приобретать препарат, разработанный российскими специалистами.