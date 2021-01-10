Явка на референдум по выбору формы правления в Киргизии составила 33%

Явка избирателей на референдум по выбору формы правления в Киргизии превысила минимальный порог и составила 33%, сообщили в ЦИК республики.

Явка избирателей на референдум по выбору формы правления в Киргизии превысила минимальный порог и составила 33%, сообщили в ЦИК республики.

В ходе референдума, который проводится в Киргизии одновременно с президентскими выборами, гражданам необходимо решить, какую форму правления они предпочитают — президентскую или парламентскую.

Ранее вице-премьер Киргизии Максат Мамытканов заявил, что на референдуме ставится важнейший вопрос, а его результаты должны обозначить направление будущего развития республики.