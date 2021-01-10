Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:08   10 Января 2021
Политика

Явка на референдум по выбору формы правления в Киргизии составила 33%

Явка на референдум по выбору формы правления в Киргизии составила 33%

Явка избирателей на референдум по выбору формы правления в Киргизии превысила минимальный порог и составила 33%, сообщили в ЦИК республики.

В ходе референдума, который проводится в Киргизии одновременно с президентскими выборами, гражданам необходимо решить, какую форму правления они предпочитают — президентскую или парламентскую.

Ранее вице-премьер Киргизии Максат Мамытканов заявил, что на референдуме ставится важнейший вопрос, а его результаты должны обозначить направление будущего развития республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#референдум #киргизия #явка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров