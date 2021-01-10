16:08 10 Января 2021Политика
Явка на референдум по выбору формы правления в Киргизии составила 33%
Явка избирателей на референдум по выбору формы правления в Киргизии превысила минимальный порог и составила 33%, сообщили в ЦИК республики.
Явка избирателей на референдум по выбору формы правления в Киргизии превысила минимальный порог и составила 33%, сообщили в ЦИК республики.
В ходе референдума, который проводится в Киргизии одновременно с президентскими выборами, гражданам необходимо решить, какую форму правления они предпочитают — президентскую или парламентскую.
Ранее вице-премьер Киргизии Максат Мамытканов заявил, что на референдуме ставится важнейший вопрос, а его результаты должны обозначить направление будущего развития республики.