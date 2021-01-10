Лукашенко рассказал о традиции посещать церковь на Рождество и Пасху

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как отмечает христианские праздники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как отмечает христианские праздники.

Политик об этом сообщил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". По словам Лукашенко, он отмечает, как и все жители страны. Президент обычно в религиозные праздники ставит свечку в храме с младшим сыном Николаем. Кроме того, он обязательно посещает церковную службу на Рождество и Пасху.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко рассказал о сроках разработки новой Конституции Белоруссии. По его словам, новая версия Основного закона страны будет готова к концу 2021 года.